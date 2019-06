Migranti, oltre 20 morti in un centro detenzione della Libia

Almeno 20 persone sono morte di fame e di sete dopo essere rimaste chiuse per mesi in un hangar nel deserto della Libia occidentale. Le vittime erano in un centro detenzione tra spazzatura ed escrementi. I sopravvissuti accusano l'Onu di aver "chiuso un occhio" davanti a questo orrore o di avere "risposto con troppa lentezza" alle richieste di aiuto. L'Unhcr ha detto di non aver potuto accedere a parti del centro, gestito da una milizia libica.