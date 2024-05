Migranti, Oim: 569 morti e dispersi nel Mediterraneo centrale nel 2024

Sono 245 i morti e 324 i migranti dispersi nel Mediterraneo centrale dall'inizio del 2024 fino al 4 maggio.

Lo riferisce l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim), precisando che da inizio anno sono stati intercettati in mare e riportati in Libia 5.207 persone, di cui 4.694 uomini, 347 donne e 166 minori. Secondo il report settimanale che copre il periodo dal 28 aprile al 4 maggio, 265 persone sono state intercettate in mare e riportate a Zauia e Tripoli, nell'ovest libico, e 41 riportate a Tobruk, in Cirenaica.