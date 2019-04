Migranti, Oim: 407 morti nel Mediterraneo da inizio 2019

Dall'inizio dell'anno 407 migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa. Il numero risulta in calo rispetto ai 558 decessi dello stesso periodo del 2018, ha detto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. L'agenzia Onu ha aggiunto che in Europa sono entrati via mare 12.446 profughi, il 22% in meno rispetto ai 16.218 di un anno fa. Nettamente inferiore il numero di sbarchi in Italia: 551 contro 6.894.