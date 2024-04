Migranti, naufragio al largo dell'isola greca di Chios: morte tre bambine

Tre bambine di 5, 7 e 10 anni sono morte annegate dopo il naufragio di un'imbarcazione carica di migranti al largo dell'isola greca di Chios.

I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi delle vittime su una spiaggia rocciosa. La guardia costiera ha tratto in salvo 19 persone: tra di loro otto minori e la madre delle bambine che hanno perso la vita. Sull'imbarcazione viaggiavano in tutto 22 persone e non ci dovrebbero essere dispersi.