Migranti, ministro francese annulla l'incontro con l'omologo britannico

Afp

Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha annullato l'incontro con l'omologo britannico Priti Patel, previsto domenica a Calais. Il colloquio avrebbe affrontato il tema migranti, in risposta alla richiesta del premier Johnson a Parigi di riprendere i profughi in arrivo in Gran Bretagna. In un messaggio a Patel, Darmanin ha affermato che se la lettera di Johnson a Macron è una "delusione", il fatto di averla resa pubblica "è anche peggio".