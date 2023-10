Migranti, oltre un milione di richiedenti asilo nell'Ue nel 2023

L'emergenza migranti evidenzia nuovi numeri record.

"Per la prima volta dal 2016", quest'anno dovrebbe essere di nuovo superata la soglia del milione di domande di asilo nell'Unione europea più Svizzera e Norvegia, i Paesi del cosiddetto "Ue+". Lo riferisce il quotidiano tedesco Die Welt, citando "un recente rapporto confidenziale della Commissione Ue". Dall'inizio dell'anno fino al 3 ottobre, nell'Ue+ sono già state presentate 801.459 domande di asilo, con l'aumento più alto in Lettonia (+168%) ed Estonia (+119%), a causa del "forte incremento" dell'immigrazione clandestina dalla Bielorussia per la guerra in Ucraina.