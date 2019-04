Migranti Messico, 1.300 cubani fuggono da centro di detenzione

Almeno 1.300 migranti principalmente cubani sono fuggiti giovedì sera a piedi da un centro di detenzione per immigrati al confine meridionale del Messico. L'Istituto nazionale per l'immigrazione ha detto che 700 di loro sono poi tornati volontariamente, mentre 600 sono ancora in libertà. Il centro ha spiegato che gli agenti all'interno del complesso non erano armati e "non c'è stato alcun confronto".