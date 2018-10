Migranti, Malta lascia ripartire la nave Sea Watch 3

La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong tedesca è stata autorizzata a lasciare il porto di Malta dove era bloccata da tre mesi. Lo ha reso noto la stessa ong, pronta a "riprendere l'attività di soccorso in mare" dopo uno scalo in Spagna. La Valletta il 2 luglio aveva bloccato tutte le navi di soccorso battenti bandiera olandese, quando avviò indagini su un'altra nave, la Lifeline, per presunte irregolarità nella registrazione.