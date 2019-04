Migranti, l'Italia supera la Francia per le concessioni d'asilo

L'Italia supera la Francia per l'asilo ai migranti ed è seconda in Europa, dopo la Germania. Il sorpasso è avvenuto nel 2018, ed emerge da un'analisi dei dati di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel 2018 i 28 Stati membri, nel loro insieme, hanno garantito protezione internazionale a 333.355 profughi. Oltre il 40% delle decisioni positive sono state in Germania (139.600), in Italia (47.885), e Francia (41.440).