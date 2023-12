Migranti, in Italia nel 2022 tasso rimpatri al 10% e in Ue al 17%

Ancora inferiore il tasso di successo in Italia dove, a fronte di 28.185 rimpatri ordinati, soltanto 2.790 sono andati a buon fine, cioè il 10% (eravamo al 9% nel 2021, al 12% nel 2020 e al 24% nel 2019). La gestione del rientro in patria degli irregolari resta quindi particolarmente problematica, soprattutto nel nostro Paese.

Tgcom24

Sul fronte degli ingressi nel sistema, in tutta l'Ue nel 2022 ci sono state 884.985 richieste di protezione internazionale di prima istanza (cosa diversa dagli arrivi in generale). Tale numero in Italia è stato pari a 77.200, in crescita rispetto al 2021.