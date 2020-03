Migranti, il premier olandese: "L'area Schengen è in pericolo"

L'area Schengen "è in pericolo": ne è convinto il premier olandese Mark Rutte, secondo il quale "i Paesi alle frontiere esterne" dell'Ue "devono distinguere fra i veri richiedenti asilo e i migranti economici". E quindi "non dovrebbero lasciar passare questi ultimi". Per Rutte, invece, "ora vediamo poveri migranti che camminano in giro per l'Europa e in parte finiscono in Francia e nei Paesi Bassi".