La Grecia intende rimandare in Turchia 10mila migranti entro il 2020. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri in una riunione d'emergenza all'indomani dell'incendio divampato in un campo profughi a Lesbo, costato la vita a due persone. In una nota, il governo di Atene spiega che si vogliono aumentare sensibilmente i rimpatri rispetto ai "1.805 in 4 anni e mezzo sotto il precedente governo".