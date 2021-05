Migranti, Germania: "L'Italia non è sola, pronti ad aiutare"

Ansa

Per quanto riguarda la gestione dei migranti, "l'Italia non può essere lasciata da sola". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas dopo un incontro alla Farnesina con Luigi Di Maio. "La Germania ha già partecipato alla ricollocazione dei profughi e lo farà anche in futuro", ma "ci aspettiamo lo stesso comportamento da parte degli altri partner europei", ha spiegato.