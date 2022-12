Casa Bianca: Congresso approvi ampia riforma immigrazione

Per risolvere i problemi del sistema dell'immigrazione è necessario che "il Congresso approvi un'ampia riforma come quella proposta dal presidente Biden", perché non è possibile rifarsi al "titolo 42" che "è una misura sanitaria".

Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre commentando al decisione della Corte Suprema di mantenere in vigore le restrizioni introdotte da Donald Trump durante l'emergenza della pandemia per i migranti. "Rispetteremo" quanto deciso dai saggi e allo stesso tempo "ci prepariamo a gestire il confine in modo sicuro, ordinato e umano per quando il titolo 42 sarà abolito".