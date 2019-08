Migranti, agenzia Usa: Statua della Libertà parla solo a europei

Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha detto che la famosa iscrizione sulla Statua della Libertà che accoglie gli immigrati nel Paese riguarda "persone provenienti dall'Europa" e che l'America sta cercando di accogliere migranti "che possano stare in piedi da soli". Le dichiarazioni di Ken Cuccinelli, direttore dell'agenzia Us Citizenship and Immigration Services (Uscis), hanno scatenato le polemiche dei democratici.