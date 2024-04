Migranti, 51mila minori scomparsi in Europa in tre anni: 23mila in Italia

Più di 50 bambini e ragazzi migranti scompaiono ogni giorno in tutta Europa dai centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

In totale si parla di almeno 51.439 minorenni arrivati nel Vecchio Continente senza adulti di riferimento e scomparsi. Quasi 23mila solo in Italia, prima nella classifica delle sparizioni (10.100 nel 2023). È quanto emerge dalla raccolta dati in 30 Paesi, effettuata dal 2021 al 2023 dal gruppo di reporter Lost in Europe. Al secondo posto c'è l'Austria, con oltre 20mila minori scomparsi. "Scappando diventano facile preda della malavita", ha spiegato la Garante per l'Infanzia Carla Garlatti.