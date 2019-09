Migranti, 109 persone soccorse dalla Ocean Viking | Scontro La Valletta-Roma

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato 61 migranti a bordo di un gommone in avaria al largo della Libia. Molti hanno avuto bisogno di cure mediche a causa delle esalazioni di carburante. Dopo un primo salvataggio, avvenuto in mattinata, ora sull'imbarcazione ci sono 109 persone. Nella prima operazione infatti erano state prelevate da un barchino in difficoltà 48 persone tra cui donne e bimbi e un neonato.