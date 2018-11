Midterm, proiezioni: in Florida avanti i repubblicani

Il falco repubblicano Ron DeSantis è avanti in Florida sul democratico Andrew Gillum per la corsa alla poltrona di governatore. In base alle prime proiezioni DeSantis ha il 52,4% e Gillum il 46,6%. Il repubblicano Rick Scott invece è in vantaggio con il 55,4% sul democratico Bill Nelson, che è al 44,6%, per un seggio al Senato. Scott è il governatore uscente del Sunshine State.