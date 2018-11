Midterm, Cnn: "Dem avanti nelle gare chiave" | Trump: "Nessun bagno di sangue"

L'America è chiamata alle urne per le elezioni di Midterm del Congresso: è il giorno del giudizio sull'operato finora svolto da Donald Trump. Si rinnova la Camera e un terzo del Senato, oltre ai 36 governatori da rinnovare in 50 Stati. Secondo la Cnn, i democratici sono in vantaggio nelle gare chiave non solo per la Camera ma anche per il Senato e per le cariche di governatori. Dalla Casa Bianca, il presidente americano rassicura i suoi: "I repubblicani possono perdere, ma non ci sarà nessun bagno di sangue".