Michigan, relatrice antiabortista parla all'Università: studenti escono dall'aula

Un argomento, quello contro l'aborto scelto dalla relatrice, ritenuto dai futuri medici fuori luogo, visto l'ordine esecutivo firmato di recente dal presidente Usa Joe Biden che mira a tutelare il più possibile il diritto all'aborto delle donne americane. Un provvedimento adottato dal presidente americano per intervenire sulla sentenza della Corte Suprema che aveva ribaltato il verdetto che, nel 1973, aveva reso legale l'interruzione di gravidanza.

Gli organizzatori della protesta -

"Abbiamo approfittato del fatto che saremo futuri medici per difendere ed essere solidali con le persone i cui diritti all'autonomia corporea e alle cure mediche sono in pericolo", hanno detto gli organizzatori dello sciopero in un'intervista a BuzzFeed News. "Speriamo di dare potere agli altri, in particolare agli operatori sanitari, e incoraggiarli far sentire le loro voci".

Prima della cerimonia, gli studenti avevano scoperto che Collier aveva condiviso opinioni contro l'aborto sul suo account Twitter e in diverse interviste con la stampa americana. Anche prima d'incontrarsi, i ragazzi avevano organizzato

una petizione firmata da 420 persone

invitando l'Università a scegliere qualcun altro per tenere il discorso

, inclusi studenti iscritti e matricole, medici, ex alunni. Collier è un medico di base in servizio al Canton Health Center dell'Università del Michigan e docente universitario.