Michel: "Bielorussia usa migrazione per far pressione sull'Ue"

Afp

"Le autorità bielorusse strumentalizzano la migrazione irregolare per fare pressione sull'Ue e sulla Lituania". Lo dice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Sono impegnato in prima persona per garantire la solidarietà degli Stati membri verso la Lituania, ed è questo il senso della reazione rapida di Frontex che ha mobilitato i suoi mezzi a sostegno delle autorità per prevenire il rischio di un aumento della pressione", aggiunge.