Messico vuole incontro per chiarire affermazioni Trump su cartelli

Secondo i media americani, le autorità messicane hanno avviato contatti con l'amministrazione per capire la portata e l'esatto contenuto delle affermazioni di Trump, che si è dichiarato intenzionato a designare i cartelli messicani come gruppi terroristici. Il ministero degli esteri messicani è già al lavoro per organizzare un incontro con il Dipartimento di Stato e chiarire le affermazioni del presidente.