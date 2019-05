Messico, trovati in una fattoria 18 sacchi pieni di resti umani

Diciotto sacchi di resti umani e vari arnesi per smembrare i corpi sono stati rinvenuti dagli investigatori in una fattoria del Messico, nello Stato di Jalisco. Al momento non si è in grado di stabilire il numero dei corpi smembrati e sono al vaglio degli inquirenti altri contenitori che potrebbero contenere altri resti. La perquisizione è scattata grazie alla denuncia di un uomo che ha raccontato di essere stato tenuto prigioniero nella fattoria.