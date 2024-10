Messico, soldati sparano a veicoli sospetti: uccisi 6 migranti

Soldati che inseguivano veicoli sospetti su un'autostrada in Messico hanno aperto il fuoco uccidendo sei migranti. Lo ha comunicato il ministero della Difesa locale. La pattuglia ha fermato 33 migranti provenienti da Egitto, Nepal, Cuba, India e Pakistan nello Stato meridionale del Chiapas. L'incidente è avvenuto lo stesso giorno in cui Claudia Sheinbaum ha assunto l'incarico di nuova presidente del Messico con la promessa di rispettare i diritti umani ed evitare la repressione da parte delle forze di sicurezza. I due soldati che hanno sparato sono stati rimossi dai loro incarichi in attesa di un'indagine.