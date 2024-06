Messico smentisce morte per aviaria e accusa l'Oms: "Comunicazione grossolana"

Il governo messicano ha smentito che un uomo sia deceduto di influenza aviaria nel Paese, come invece aveva affermato giorni fa l'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo l'Oms si trattava della prima vittima nel mondo causata del virus AH5N2. "Vorrei sottolineare che la dichiarazione dell'Oms è piuttosto grossolana, poiché fin dall'inizio si parla di un caso fatale, ma non è così: è morto per un'altra causa e senza che fosse determinata, mentre solo marginalmente viene affermato che il rischio in questo caso è basso", ha dichiarato il ministro della Sanità, Jorge Alcocer. Secondo quest'ultimo, l'uomo di 59 anni citato dall'Oms è morto il 24 aprile per complicazioni derivate dal diabete e dall'insufficienza renale, ma non per influenza aviaria.