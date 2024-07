Le autorità messicane hanno confermato la scoperta di 19 corpi nel comune di La Concordia, in Chiapas, dopo un video circolato sui social network in cui individui che si identificavano come membri del cartello di Sinaloa rivendicavano la responsabilità degli omicidi. Le indagini preliminari indicano "un conflitto tra i gruppi criminali del cartello di Sinaloa e quello del Chiapas e del Guatemala, che si contendono il controllo in questa zona di confine".