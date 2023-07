Messico, 22 corpi ritrovati in fosse clandestine nel nordest

In Messico, un gruppo di ricerca di persone scomparse ha trovato almeno 22 corpi in diverse fosse clandestine nella città di Reynosa.

"Hanno trovato diverse sepolture, 12 in totale, con 22 corpi", ha detto Jorge Cuellar, portavoce della sicurezza per lo stato di Tamaulipas. La scoperta è stata fatta e denunciata dal collettivo Amore per i dispersi di Tamaulipas, regione al confine con gli Stati Uniti colpita da violenze legate alla criminalità organizzata.