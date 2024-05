Messico, crolla palco durante comizio elettorale: 4 morti e 15 feriti

"Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l'evolversi di quanto accaduto: la cosa più importante in questo momento è prendersi cura delle vittime dell'incidente", ha scritto Maynez sul suo account X.

Il crollo è avvenuto in comune di San Pedro Garza, che fa parte dell'area metropolitana del centro industriale di Monterrey, nello stato nordorientale messicano di Nuevo Leon. Maynez ha aggiunto che alcuni membri del suo staff feriti sono ricoverati in ospedale. "Torno sulla scena per sostenere le vittime", ha detto.