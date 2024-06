In Messico un candidato sindaco è stato assassinato nello stato meridionale di Oaxaca, poche ore dopo la chiusura delle urne per le elezioni generali. Lo hanno riferito le autorità nell'ultimo di una serie di attacchi simili in occasione del voto. Yonis Banos, candidato locale nella città di Santo Domingo Armenta, è stato ucciso nella sua casa poco prima di mezzanotte, ha detto il funzionario dello stato di Oaxaca Jesus Romero.