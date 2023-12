Messico, cala durante le feste di Natale il numero degli omicidi

La violenza in Messico è scesa durante il periodo natalizio, dal 21 dicembre si sono registrati in media 60 omicidi al giorno, 22 in meno rispetto

alla media dell'anno.

Lo rivela il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador durante una conferenza stampa. "Risulta che gli omicidi siano scesi sotto la media. Insomma, la gente ha festeggiato il Natale e questa è una buona notizia", ha dichiarato il capo di Stato, aggiungendo che in questi ultimi cinque giorni "in sette Stati non si è registrato nemmeno un caso". Secondo i dati pubblicati dal governo, nel 2023 i casi di omicidio sono diminuiti del 9% rispetto all'anno scorso, e del 19% rispetto al 2018, il primo anno del governo Obrador, quando nel Paese latinoamericano la media superava i 100 casi giornalieri.