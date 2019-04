Messico, autobus si rovescia nello Zacatecas: almeno 11 morti

Un autobus passeggeri si è violentemente rovesciato poco prima dell'alba nello Stato messicano centrosettentrionale di Zacatecas: almeno undici morti e 18 feriti, di cui dieci in modo grave. L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada 49, le cause dell'accaduto sono per il momento state attribuite alla eccessiva velocità.