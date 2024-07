Messico, i cadaveri di sette persone rinvenuti ad Acapulco

I corpi di almeno sette persone sono stati rinvenuti in diverse zone della città portuale messicana meridionale di Acapulco, colpita dalla piaga della criminalità organizzata. Lo hanno riferito le autorità locali. Tre cadaveri sono stati scoperti sabato sera nel bagagliaio di un taxi e gli altri quattro domenica in diversi quartieri di Acapulco, mentre diversi ordigni esplosivi sono stati lanciati in una stazione di polizia della città. La famosa località balneare della costa del Pacifico si trova nello stato messicano di Guerrero, uno dei più colpiti dalle attività criminali dei cartelli della droga. Nel 2023 vi sono stati registrati circa 1.890 omicidi