Merkel: "Servono riforme ovunque in Ue perché economie siano competitive"

"Il mondo non dorme, dopo questa crisi le carte si mescoleranno di nuovo". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino. "Di fronte al crollo delle economie, sono di sostegno aiuti che siano anche collegati a riforme e cambiamenti utili per il futuro", ha affermato. Le riforme servono "dappertutto in Europa": per poter garantire benessere è necessario che le "economie siano competitive e capaci di affrontare il futuro".