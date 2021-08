ansa

Per Angela Merkel "i talebani hanno avuto più sostegno di quello che avremmo auspicato. Dovremo cercare di parlare con loro"per fare in modo che gli afghani che hanno aiutato la Germania "possano lasciare il Paese". "Spero che si possano trovare delle strutture inclusive", ha aggiunto la cancelliera tedesca, per aiutare il popolo afghano, e "allo stesso tempo spero che il terrorismo non sia più in futuro una minaccia internazionale".