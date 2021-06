Merkel: la quarantena per chi arriva da Gb sia un obbligo in tutta l'Ue

angela merkel mascherina

La cancelliera Angela Merkel auspica che chiunque arriva dalla Gran Bretagna venga messo in quarantena in tutti i Paesi dell'Ue. Lo riferisce il Guardian, spiegando che la leader tedesca ha detto: "In Germania, se vieni dalla Gran Bretagna devi metterti in quarantena, e non è così in tutti i Paesi europei. Mentre vorrei che lo fosse". La Merkel aveva criticato il Portogallo, dove i turisti britannici possono entrare senza quarantena.