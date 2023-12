Meloni: "Diverse convergenze con la Francia sul Patto di stabilità"

Al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni ha avuto un bilaterale con Emmanuel Macron.

Italia e Francia hanno affrontato diversi temi tra cui il Patto di stabilità su cui, ha affermato il premier, "ci sono diversi punti di convergenza". A domanda sulla riforma del Patto di stabilità, Meloni ha risposto: "Le posizioni sono ancora abbastanza distanti, bisogna lavorare ancora". E su un possibile veto da parte dell'Italia, ha aggiunto: "Non la metterei così, ma io non posso dare l'ok a un Patto che non io, ma nessun governo, potrebbe rispettare".