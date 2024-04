Giorgia Meloni: condanna per gli attacchi iraniani contro Israele

La presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio una videoconferenza a livello leader, per discutere dell'escalation in Medioriente

Lo ha scritto sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiegando che "la presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla".

Tgcom24

Tajani: obiettivo è de-escalation L'attacco iraniano a Israele "è un'azione militare che noi condanniamo fortemente. Il presidente del Consiglio Meloni ha convocato una riunione del G7. Lunedì io riunisco tutti gli ambasciatori dei Paesi arabi e musulmani per affrontare la situazione. Martedì incontrerò il ministro degli Esteri canadese, mercoledì il segretario di Stato americano Blinken e poi ci sarà il G7 dei ministri degli Esteri. Credo che l'obiettivo di tutti quanti noi sia quello di lavorare a favore di una de-escalation nell'area del Medioriente", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Durante il vertice dei ministri degli Esteri del G7 a Capri, ha sottolineato il titolare della Farnesina, l'Italia si farà "promotrice di una serie di proposte per far sì che si arrivi a una de-escaaltion nell'area. Speriamo che Israele non faccia alcuna azione che porti a nuova reazione iraniana", ha aggiunto.

"Dobbiamo evitare che ci sia un allargamento del conflitto e un peggioramento della situazione, non è facile ma dobbiamo fare di tutto per scongiurare che il conflitto si allarghi e che ci siano ancora attacchi tra Israele e Iran. Quindi lavorare per la pace", ha detto Tajani. Certo "è un impegno difficile che però non può mancare, perché l'Italia è portatrice di pace. Siamo amici di Israele, nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica - lo ribadiamo - però come abbiamo invitato l'Iran a utilizzare la massima prudenza in questo momento, così lo diciamo a Israele", ha concluso il titolare della Farnesina.

Urso: vertice G7 per frenare escalation, Italia in campo "Il presidente Giorgia Meloni ha subito convocato il vertice dei leader del G7 che si svolgerà questo pomeriggio per prendere insieme una posizione al fine di frenare l'escalation di individuare la strada per giungere a una soluzione diplomatica e quindi politica di questo conflitto, che dobbiamo assolutamente arginare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, interpellato sull'attacco dell'Iran su Israele. "L'Italia è in campo - ha aggiunto - sia a livello bilaterale, con l'intervento fatto anche nei giorni scorsi con tutti gli attori, sia come Paese guida a presidenza del G7".

Renzi: bene riunione G7, tema è lotta a estremismo islamico "Quella del G7 è una riunione doverosa, ha fatto bene Biden, d'accordo con Meloni, a chiederla. Detto questo non ci aspettiamo molto a parte una presa di posizione diplomatica, ma come è giusto che sia. Il tema è l'estremismo islamico, che è la più grande minaccia oggi per il mondo. Ma la stragrande maggioranza del mondo islamico vuole la pace ed è per questo che c'è una spaccatura tra la parte di mondo islamico che vuole la pace, e la parte degli estremisti, guidata dall'Iran. Il nemico dell'Iran è Israele, ma il suo obiettivo è creare una destabilizzazione totale andando a toccare i Paesi arabi moderati. Allora più che ragionare di una riunione del G7 certamente importante, si deve capire come fermare questa spirale in cui l'Iran continuerà a sostenere gli estremisti, e per farlo si devono sostenere i Paesi arabi moderati. Questa non è una partita solo di Israele, l'obiettivo è distruggere la minaccia dell'estremismo islamico". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi.