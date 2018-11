Melbourne, pugnala tre persone in centro e ne uccide una: colpito a morte dalla polizia

A Melbourne, in Australia, un uomo ha dato fuoco alla propria auto e poi ha pugnalato tre persone nel centro della città, uccidendone una. L'intervento della polizia è stato rapido e l'aggressore è stato colpito a morte al petto dagli agenti, dopo essere stato arrestato e condotto in ospedale in condizioni critiche. L'incendio è stato provocato da un ordigno gettato dall'attentatore all'interno del proprio pick-up. La polizia indaga per terrorismo.