Melbourne, Farnesina: la vittima dell'attacco con il coltello era di origini italiane

"Il Consolato generale a Melbourne, in raccordo con l'unita di crisi della Farnesina, ha seguito il caso", commentano fonti del ministero degli Esteri riferendosi all'attentato di ieri a Melbourne.



La Farnesina, proseguono le fonti, "in stretto contatto con le autorità locali e, svolgendo le necessarie verifiche, ha appurato che la vittima aveva origini italiane". Si trattava infatti di un cittadino australiano naturalizzato. Nessuna conferma per ora del nome dell'uomo, che secondo il sito Italian Dreamtime, era arrivato in Australia all'età di 18 anni.