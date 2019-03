Medioriente, un israeliano ucciso e due feriti in Cisgiordania

Un soldato israeliano è stato ucciso in un attentato avvenuto all'alba in Cisgiordania, nei pressi della colonia ebraica di Ariel. Altre due persone, un militare e un civile, sono rimaste ferite. Lo riferiscono i media che citano fonti del pronto soccorso. L'esercito starebbe setacciando l'area attorno al villaggio palestinese di Burqin in cerca di un attentatore che si è dato alla fuga.