Medioriente, vecchia foto che mostra un abbraccio tra bimbi israeliano e palestinese torna virale: ma non è come appare

"Era un ritratto simbolico e non ho mai supposto che fosse una foto documentaria", ha detto la fotografa. Rosen ha inoltre raccontato che la foto le era stata commissionata da un settimanale canadese, Maclean's, per una storia di copertina sugli accordi di pace di Oslo con precise indicazioni. Il direttore voleva un bambino con una kippah e l'altro con una kefiah, ripresi di spalle mentre camminano su una lunga strada, che avrebbe dovuto simboleggiare la via per la pace. Non gli importava se i ragazzi fossero effettivamente israeliani o palestinesi.

Come riporta The Forward in un articolo del 2014 - quando la foto è diventata particolarmente virale perché pubblicata, in particolare, dalla cantante Rihanna -, Rosen ha detto di non aver nemmeno provato a cercare un vero bimbo palestinese. "I rapporti si erano completamente interrotti dopo la prima Intifada e i palestinesi erano veramente spaventati a farsi vedere in giro con degli israeliani, perché i collaboratori venivano uccisi", ha spiegato.

"C'è stato un breve periodo in cui questa foto non sembrava così inverosimile come appare oggi. Penso che nella foto ci sia una sincera fiducia per una soluzione pacifica, la convinzione che ci possa essere non soltanto pace ma solidarietà e vera amicizia", aveva commentato Shapiro nel 2014. "All'epoca era quasi una realtà, e ora è una visione", era stato invece il commento di Aloni.