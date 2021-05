Medio Oriente, gli Usa: "Prioritaria la ricostruzione di Gaza"

ansa

La ricostruzione di Gaza "è prioritaria, non per Hamas ma per la popolazione palestinese". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, confermando l'impegno degli Stati Uniti negli sforzi umanitari e per la ricostruzione della Striscia dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. L'amministrazione Biden ha inoltre riferito di aver "forti assicurazioni sull'impegno a rispettare la tregua".