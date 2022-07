Medio Oriente, Biden: il popolo palestinese merita un proprio Stato

"Il popolo palestinese merita un proprio Stato con una misura di liberta' e dignita' pari ad Israele".

Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa congiunta con il presidente palestinese Mahmoud Abbas, nella Cisgiordania occupata. Ma il presidente americano ha anche avvertito: "I tempi non sono maturi per "riavviare i colloqui di pace tra Israele e i palestinesi".