Russia, arrestato il giornalista di Forbes Mingazov: diffuse notizie sulla strage di Bucha

Si tratta di Sergei Mingazov , secondo quanto riferiscono le testate Rbk e Meduza, citando l'avvocato del reporter. Il legale di Mingazov, Konstantin Bubon, ha riferito che il suo assistito è accusato di avere condiviso sul suo canale Telegram, "Khabarovskaya Mingazeta", un post riguardante la scoperta nel 2022 delle fosse comuni a Bucha , in Ucraina.

Un giornalista dell'edizione russa Forbes è stato arrestato in Russia per "diffusione di false notizie sulle Forze armate".

Il reporter è ora detenuto nella città di Khabarovsk, nell'Estremo Oriente Russo, dove a inizio mese era scatta l'emergenza radiazioni. In precedenza Mingazov ha collaborato con Vedomosti (Ведомости), il secondo quotidiano economico russo, e ha lavorato anche come corrispondente per l'agenzia Tass a Khabarovsk.

