Mattis ai dirigenti arabi: la morte di Khashoggi deve preoccuparci

Il ministro della Difesa Usa Jim Mattis ha avvertito i dirigenti arabi riuniti a Manama per una conferenza per la sicurezza che l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi "ci deve preoccupare tutti" perché colpisce la sicurezza della regione. "Tenendo presente che la pace e un impegno costante per i diritti umani sono nel nostro interesse collettivo, la morte di Jamal Khashoggi all'interno di un edificio diplomatico ci deve preoccupare tutti".