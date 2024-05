Matteo Falcinelli sarà in Italia la prossima settimana

Il legale incontra il procuratore capo di Roma

E' previsto intanto per questa mattina, in Procura a Roma, un incontro tra l'avvocato della famiglia di Matteo e il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Sarà l'occasione per fare il punto sul caso del giovane arrestato a Miami, vittima di pestaggi da parte delle polizie. Le violenze risalgono a febbraio e sono state riprese in un video, dalla bodycam di un poliziotto. Non si esclude che la Procura di Roma, dopo l'incontro con il legale Francesco Maresca, possa aprire un fascicolo d'indagine. Intanto, gli Usa hanno "riconosciuto" le preoccupazioni dell'Italia sul caso di Matteo.