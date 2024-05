Mattarella a Guterres (Onu): "Interrompere ovunque spirali violenza"

"Occorre in questo momento interrompere la spirale di azione e reazione che fa aggravare i problemi e non consente di risolverli".

Tgcom24

"Sono qui per testimoniare quanto l'Italia abbia fiducia nelle Nazioni Unite e nella sua azione signor segretario generale - ha ricordato Mattarella - . Quanto più nel mondo crescono crisi, difficoltà, contrasti e contrapposizioni, tanto più si afferma quanto sia indispensabile il bisogno delle azioni delle Nazioni unite", ha poi aggiunto il capo dello Stato.

Guterres: "Italia pilastro fondamentale multilateralismo "In ogni area delle nostre attività l'Italia è sempre presente, nelle operazioni di peacekeeping, nello sviluppo sostenibile, nella protezione climatica, nei diritti umani. È molto importante dirlo nel momento in cui l'Italia assume la presidenza del G7", ha sottolineato il segretario generale dell'Onu.

"L'Italia è sempre stata un ponte tra Nord e Sud e in questa fase è "importante avere l'Italia alla guida del G7", ha detto Guterres, sottolineando la "grande preoccupazione" per la situazione in Medioriente e l'appello lanciato a Israele e Hamas per raggiungere un "accordo vitale".