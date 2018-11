Marsiglia, crolla palazzo nel centro della città: almeno due feriti lievi

Un palazzo è crollato nel centro di Marsiglia. Sono in corso le ricerche per trovare eventuali vittime o sopravvissuti. Il primo bilancio è di due feriti lievi. In un tweet la prefettura della regione Provence-Alpes-Cote d'Azur precisa che l'edificio crollato si trova nel primo arrondissement della città. Le autorità locali invitano la cittadinanza a "evitare il settore" e a dare "priorità ai soccorsi".