Marocco, turiste scandinave uccise: confermate pene di morte

Pena di morte confermata in appello per i tre principali imputati dell'omicidio delle turiste scandinave avvenuto a dicembre 2018 a Imlil, in Marocco. Luisa Vesterager Jesperse, danese, 24 anni, e Maren Ueland, norvegese di 28 anni, furono uccise e decapitate mentre erano accampate per un trekking sulle montagne dell'Alto Atlante.