Marocco, un minibus si ribalta in curva: morte 24 persone

Grave incidente stradale in Marocco, dove 24 persone sono morte nella provincia di Azilal, nella regione di Beni Mellal-Khenifra.

Un minibus stava trasportando alcune persone al mercato settimanale nella città di Demnate, nel Marocco centrale, quando si è ribaltato in curva. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per determinare le cause del sinistro.